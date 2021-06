Tempesta tropicale Choi-wan, Filippine in ginocchio: almeno 9 morti e un disperso, colpite 94mila persone in 9 regioni [FOTO]

La tempesta tropicale Choi–wan, dopo avere flagellato da martedì scorso diverse regioni delle Filippine, si è dissipata in una depressione tropicale: lo ha confermato l’ufficio meteorologico statale, aggiungendo che “è ora al di fuori dell’area di responsabilità filippina“.

Il National Disaster Risk Reduction and Management Council ha reso noto che la tempesta ha colpito quasi 94mila persone in 9 regioni dell’isola principale di Luzon, nelle Filippine centrali e meridionali.

La tempesta ha causato almeno 9 morti e un disperso, danni per circa 1,8 milioni di dollari all’agricoltura e per circa 1,1 milioni di dollari alle infrastrutture, ha aggiunto l’agenzia, così come riportato da Xinhua.

Tifoni e tempeste tropicali colpiscono regolarmente le Filippine, mietendo centinaia di vittime e provocando danni per miliardi di dollari.