Le Previsioni Meteo per il Veneto: rovesci e temporali tra oggi e domani, “possibili fenomeni intensi”

“Dal pomeriggio/sera di sabato fino a lunedì fase di instabilità con rovesci e temporali inizialmente sulle zone montane e pedemontane e successivamente in estensione anche alla pianura; possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate)“: è quanto segnalano i previsori di Arpav per le prossime ore in Veneto. Per quanto riguarda l’evoluzione generale, secondo il consueto bollettino elaborato dagli esperti dell’Agenzia regionale, “una depressione in avvicinamento da ovest porterà varie piogge specie fino a lunedì“.

In dettaglio:

Oggi nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso e successivamente piogge, già dal pomeriggio sui monti mentre sulla pianura più probabilmente verso sera e su pedemontana e zone limitrofe. Le piogge saranno estese sulle Dolomiti, diffuse sulle Prealpi, da sparse a locali andando da nord a sud sulla pianura; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Le temperature rispetto a venerdì prima delle piogge saranno senza variazioni di rilievo, dopo le piogge in calo anche sensibile.

Domenica 6 alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%); pioverà estesamente, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali che si verificheranno in vari momenti.

Temperature: Rispetto a sabato fino al primo mattino avranno andamento irregolare e poi saranno in calo anche sensibile con minime spesso a tarda sera; fino al primo mattino saranno sopra la media in modo leggero/moderato, poi sotto la media anche di molto.

Venti: Con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati e a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 7 in prevalenza fino al pomeriggio nuvoloso e di sera leggera diminuzione della nuvolosità.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%); pioverà estesamente, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali che si verificheranno in vari momenti con tendenza a cessazione entro sera.

Temperature: Rispetto a domenica avranno andamento irregolare con differenze anche sensibili.

Venti: Deboli/moderati da nord-est.

Mare: Poco mosso.

Martedì 8 alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge più probabili su rilievi e zone limitrofe, temperature con andamento irregolare di notte ed in aumento di giorno.

Mercoledì 9 alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge più probabili su rilievi e zone limitrofe, temperature con andamento irregolare di notte ed in aumento di giorno.