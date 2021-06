Le Previsioni Meteo per il Veneto: temporali localmente intensi fino a domani

“Fino a lunedì attesi vari temporali, localmente intensi (forti rovesci, raffiche di vento, grandinate)“: è quanto segnalano i previsori Arpav nel consueto bollettino con le previsioni meteo per i prossimi giorni. Per quanto riguarda l’evoluzione generale, “fino a lunedì la circolazione resterà ciclonica e di conseguenza sono attese varie piogge. Da martedì graduale tendenza ad aumento della pressione, ma almeno fino a giovedì la circolazione non diverrà nettamente anticiclonica; quindi la probabilità di precipitazioni non sarà nulla, pur diminuendo, ed in particolare sarà maggiore sui monti rispetto alla pianura“.

Oggi si alterneranno nuvole e rasserenamenti. Attesi piovaschi/rovesci/temporali in vari momenti, le piogge saranno estese perché prima o poi interesseranno tutte le zone. Temperature più basse rispetto a sabato e alla media, anche di molto.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Fino al mattino sulla pianura andando da sud a nord probabilità da medio-alta (50-75%) a medio-bassa (25-50%) per piogge da estese a sparse, sui monti probabilità bassa (5-25%) per piogge locali. Di pomeriggio sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per piogge diffuse, sulla pianura andando dalla pedemontana alla costa probabilità da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%) per piogge da sparse a locali. Di sera probabilità bassa (5-25%) per piogge locali. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature: Rispetto a domenica ed alla norma avranno andamento irregolare con differenze anche sensibili.

Venti: Deboli/moderati da nord-est.

Mare: Poco mosso.

Martedì 8 alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) sui monti per piogge sparse e bassa (5-25%) su pedemontana e zone limitrofe per piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, limitati alle ore pomeridiane.

Temperature: Rispetto a lunedì di notte avranno andamento irregolare e di giorno saranno in aumento con differnze anche sensibili.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord e altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 9 alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune piogge a tratti di pomeriggio, sparse sulle Prealpi e locali sulle zone ad esse limitrofe. Temperature con andamento irregolare di notte ed in aumento di giorno.

Giovedì 10 cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso. Di pomeriggio qualche pioggia sulle zone montane e pedemontane. Temperature con andamento irregolare.