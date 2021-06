Previsioni Meteo, nel weekend 12-13 Giugno torna un timido Anticiclone ma insisterà maltempo residuo. I dettagli

Le previsioni meteo si stanno indirizzando verso un progressivo miglioramento del tempo nel corso del prossimo fine settimana. Dopo diversi giorni, sostanzialmente per buona parte della settimana in corso, all’insegna di una circolazione più fresca e instabile settentrionale, anche con reiterate azioni temporalesche su diverse regioni, seppure via via in forma più settoriale, verso il weekend il tempo dovrebbe progressivamente migliorare, almeno entro la seconda parte. Dai settori occidentali del Mediterraneo e dall’Ovest Europa in genere è previsto avanzare, infatti, un campo di alta pressione che via via spingerà verso Est il flusso instabile settentrionale, comportando schiarite soleggiate progressive da Nord verso Sud. Intanto, però, la giornata di sabato 12, vedrebbe ancora moderate correnti instabili settentrionale agire essenzialmente sulle nostre regioni meridionali, al più anche del medio Adriatico, dove insisterebbe una diffusa nuvolosità associata ancora a rovesci sparsi e a locali temporali.

Più nel dettaglio, come evidenziato nell’immagine pioggia, dettaglio a sinistra, le nubi per sabato, già in mattinata, ma con maggiore intensità nelle ore pomeridiane, interesserebbero soprattutto la Campania, la Lucania, poi la Calabria e la Sicilia, con rovesci e temporali sparsi, in qualche caso ancora di buona intensità. Addensamenti anche sul medio Adriatico, tra Sud Abruzzo e Molise, con qualche rovescio e nubi irregolari ancora possibili fra il Lazio e il resto dell’Abruzzo, ma qui senza fenomeni degni di nota. Sul resto del Centro e al Nord, invece, già interverrebbe un generale miglioramento, con tempo in prevalenza asciutto e più ampiamente soleggiato, salvo poche nubi sparse o irregolari qua e là e magari qualche addensamento senz’altro possibile sui settori alpini e prealpini. Temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni meteo, infine, per la giornata di domenica 13 giugno sono, allo stato attuale dei dati, per un tempo in prevalenza bello e soleggiato un po’ su tutto il paese, salvo possibili nubi più irregolari in sviluppo diurno sui rilievi appenninici e alpini, ma senza fenomeni associati. Le temperature, per di più, nel corso di domenica, sono destinate a un aumento più significativo, con valori che in pianura, soprattutto sulle aree centro-settentrionali, potrebbero raggiungere anche i +32/+33°C se non qualche punta oltre.