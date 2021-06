Le previsioni meteo per oggi, sabato 5 giugno

Come annunciato dalle previsioni meteo, nel corso di questo fine settimana, il tempo andrà progressivamente peggiorando, anche se ancora non mostrerà caratteri significativamente instabili. La pressione, soprattutto alle quote medio-alte atmosferiche, andrà progressivamente cedendo, permettendo infiltrazioni di correnti umide occidentali responsabili di nubi sempre più intense, anche di piogge più estese nel corso soprattutto della seconda parte del weekend. Intanto vediamo il dettaglio per oggi fino alla mezzanotte prossima. Già in mattinata i cieli si presentano diffusamente nuvolosi su molte regioni, soprattutto centrali, anche con diffusi addensamenti e qualche debole pioggia sparsa, in particolare in queste ore tra la Toscana, il Lazio, l’Umbria e localmente anche l’Abruzzo. Addensamenti diffusi anche sui settori tirrenici meridionali, con qualche debole pioggia sparsa sulla Sicilia nord-orientale e altre nubi diffuse, qui localmente anche più intense, sul Centro Nord Piemonte, verso l’alta Lombardia, con altri rovesci sparsi e locali temporali, in queste ore anche uno forte sul Canavese.

Tempo migliore sulla Sardegna, sul resto del Piemonte, sul Ponente ligure, al Nordest, con ampio soleggiamento e ampie schiarite soleggiate anche su diversi settori adriatici e ionici, eccetto quelli adriatici centrali dove è in azione una nuvolosità più compatta. Per le ore pomeridiane, le previsioni meteo computano un peggioramento più significativo sui settori alpini e prealpini un po’ tutti, di più su quelli centro-orientali, con rovesci sparsi e temporali più diffusi, localmente anche più intensi. Addensamenti possibili sulla Lombardia, fino anche alle pianure, con qualche rovescio sparso e altri sul Nord Appennino, soprattutto tra i rilievi toscani ed emiliani, localmente marchigiani con scrosci di pioggia e qualche temporale. Sul resto del paese, il tempo continuerà a essere in prevalenza asciutto, anche se in presenza di nubi irregolari diffuse, tuttavia anche con ampie schiarite. In serata, temporali ancora sul Trentino-Alto Adige, qualcuno occasionale sulla pianura lombarda, sul Sud Piemonte, anche sulla Liguria, tra Savonese e Genovese; tempo buono altrove. Le temperature sono previste in leggero calo, se non altro per una maggiore presenza di nubi, tuttavia ancora decisamente calde e sopra la norma con valori che, dove il tempo sarà più soleggiato, potranno continuare a raggiungere i +27/+30°C diffusi in pianura, con punte anche localmente verso i +32/+33°C. Infine, previsioni meteo per venti sostenuti meridionali sul Nord Appennino, sul Tirreno medio-alto e localmente anche forti sudorientali o orientali sui Canali delle isole maggiori.