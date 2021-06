Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +34°C a Catania, +29°C a Milano, Torino e Firenze, +27°C a Roma, Napoli e Bologna

Progressivo peggioramento del tempo in questo weekend su molte regioni italiane a causa di un nucleo instabile che raggiunge il Mediterraneo settentrionale, collocandosi in prossimità della Corsica e dell’alto Tirreno. Dai settori occidentali, è responsabile dell’attivazione di correnti instabili in direzione della Sardegna e del Centro-Nord. Dal punto di vista delle temperature, non ci sono particolari variazioni rispetto a ieri.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 6 giugno 2021, in alcune località italiane: