Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +33°C in Sicilia, +27°C a Roma e Firenze, +26°C a Milano, Torino e Napoli

Dal weekend, è in atto un peggioramento del tempo sull’Italia e oggi l’instabilità si è accesa ulteriormente per una maggiore incisività del flusso umido nordoccidentale, con rovesci e temporali più diffusi su buona parte del Paese nel corso del pomeriggio. Le temperature sono in lieve, generale calo.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 7 giugno 2021, in alcune località italiane: