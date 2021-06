L’Earth Overshoot Day sempre più in anticipo, quest’anno è il 29 luglio

L’Earth Overshoot Day arriva sempre più in anticipo: quest’anno, la Terra avrà esaurito le risorse naturali previste per tutto il 2021, il 29 luglio (l’anno scorso la data era il 22 agosto).

L’annuncio è stato dato dal consigliere Susan Aitken, leader del Consiglio comunale di Glasgow, per conto del Global Footprint Network e dell’Agenzia scozzese per la protezione dell’ambiente.

“Abbiamo l’opportunità qui a Glasgow di mostrare al mondo cosa stiamo facendo, unendoci insieme come una città per mostrare un cambiamento reale, per rispondere all’emergenza climatica ed ecologica. Mettiamo al primo posto il nostro pianeta e facciamo #MoveTheDate insieme,” ha affermato Aitken riferendosi alla Cop26 di quest’anno, la Conferenza mondiale sui cambiamenti climatici.