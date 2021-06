“L’eclissi dell’Artico” con la Luna che orbita attaccata alla Terra: il VIDEO fake che ha ottenuto decine di migliaia di condivisioni

La Luna ci affascina da sempre e ogni volta che si verifica qualche fenomeno astronomico associato al nostro unico satellite naturale, rimaniamo incantati ad ammirarla. Attenzione, però, a non farsi ingannare. Negli ultimi giorni, sta circolando in rete un video che riporterebbe il momento di una “eclissi” nell’Artico, con tanto di Luna che oscura il sole. Peccato, però, che non ci sia nulla di vero.

Il video in questione, che risale allo scorso 27 maggio, ha ricevuto migliaia e migliaia di condivisioni, così come di commenti di utenti in preda allo stupore. Il video, che trovate in fondo all’articolo, mostra una Luna eccezionalmente grande emergere dall’orizzonte, attraversare velocissima il cielo per arrivare a coprire il sole, facendo piombare il luogo nell’oscurità per qualche secondo. Nella didascalia del post diventato virale su Facebook, si legge: “Nell’Artico, tra Russia e Canada, la luna ha viaggiato per 30 secondi bloccando il sole per 5 secondi. Uno spettacolo!”.

Sì, uno spettacolo della tecnologia, visto che si tratta palesemente di un video modificato, che di scientifico e astronomico non ha proprio nulla. La distanza Terra-Luna è in media di 384.000 chilometri. Non è una misura fissa, perché l’orbita descritta dal satellite attorno alla Terra è ellittica. La sua distanza oscilla, così, dai 356.000 ai 406.000km. Se la Luna passasse davvero così vicino alla Terra, come il video fake vuol far credere, le maree che provocherebbe sarebbero disastrose. Infatti, più la Luna è vicina, più i suoi effetti sulle maree sono marcate.

Incredibili le migliaia di visualizzazioni e condivisioni che il video ha ottenuto, da parte di utenti che hanno creduto che si trattasse di un fenomeno reale, nonostante sia completamente falso.