L’incredibile immagine di Uluru vista dallo spazio, Thomas Pesquet: “Impressionante!”

“Uluru al mattino, questo luogo sacro è comprensibilmente venerato quando lo vedi in questo modo dallo spazio. Impressionante!” ha scritto Thomas Pesquet a commento di una spettacolare immagine di Uluru dallo spazio. “La roccia arenaria è nota per cambiare colore, e dallo spazio un’alba o un tramonto cambiano tono, risplendendo nella diversa illuminazione. Le ombre in questa immagine lo hanno reso più facile da individuare e lo aiutano a risaltare, ma l’enorme struttura in arenaria che è larga quasi tre km è difficile da perdere”.

Uluru

Uluru, o Ayers Rock, è un enorme monolite di arenaria nel cuore dell’arido “Red Centre“, nel Territorio del Nord dell’Australia. La città più vicina è Alice Springs, a 450 km di distanza. Uluru è sacro agli aborigeni australiani. Storicamente la sua formazione si fa risalire a circa 550 milioni di anni fa. Si trova all’interno dell’Uluru-Kata Tjuta National Park, che comprende anche la formazione rocciosa di Kata Tjuta, costituita da 36 cupole di roccia rossa.