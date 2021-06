M5S: Floridia, ‘con guida Conte progetto prosegue e si rafforza’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Le parole di Giuseppe Conte segnano la svolta che la nostra comunità attendeva. Il progetto politico del Movimento 5 Stelle prosegue e si rafforza sotto la sua guida, con al centro come sempre i nostri iscritti e tutti coloro che vorranno contribuire”. Lo afferma la senatrice M5S Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia.

“Possiamo guardare al futuro -aggiunge- con ottimismo e fiducia, nella consapevolezza di avere di fronte un grande lavoro per rispondere a un Paese che si sta rialzando dalla pandemia e ai suoi cittadini. A Davide Casaleggio va il riconoscimento dell’importante ruolo svolto nella prima fase del Movimento, ma da tempo era ormai necessario il passaggio a una fase diversa in cui ciascuno, con lealtà e rispetto, percorresse un percorso autonomo”.