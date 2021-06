M5S: Licheri, ‘con parole Conte è svolta, si apre processo rifondazione’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Le parole di Giuseppe Conte segnano finalmente la svolta che la comunità del Movimento 5 Stelle attendeva da tempo. Con il passaggio dei dati degli iscritti al Movimento si spiana la strada per l’apertura ufficiale del processo di rifondazione con le prime importanti novità a partire dai prossimi giorni”. Lo afferma il capogruppo M5S al Senato Ettore Licheri.

“Si apre un nuovo capitolo, le cui pagine migliori -aggiunge- sono quelle ancora da scrivere. Lo faremo come sempre insieme ai nostri iscritti, che restano il cuore pulsante del progetto politico del Movimento. Guardiamo al futuro con ottimismo e responsabilità. Grazie a Giuseppe Conte per il grande impegno in cui messo in campo, e per tutto ciò che verrà fatto da qui in avanti. A Davide Casaleggio e all’Associazione Rousseau va riconosciuto di aver svolto un’attività importante nella prima fase del Movimento, ma un ciclo si era ormai chiuso ed era giunto ormai il momento di intraprendere ciascuno la propria strada, nel pieno rispetto reciproco”.

“Resteremo entrambi forze aggregatrici di energie intellettuali per la promozione di nuovi modelli di cittadinanza attiva, di comunità, di economia. A Casaleggio e all’Associazione Rousseau -conclude Licheri- vanno i migliori auguri per le proprie attività future”.