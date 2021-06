Maltempo, Roma è una ‘piscina’ a cielo aperto: allagata palestra in zona Cortina d’Ampezzo [VIDEO]

Nelle ultime ore la capitale è stata travolta da un’ondata di maltempo che ha colpito diverse zone del Lazio, tra le quali il territorio a Sud di Viterbo. Numerose le richieste di aiuto giunte a Vigili del fuoco e Polizia di Roma Capitale, e tra queste anche quelle di diverse attività commerciali. Tra queste, come spiega l’agenzia Dire, nella zona di Roma nord, la più colpita dalla ‘bomba d’acqua’, anche una palestra di via Cortina D’Ampezzo in cui l’ingresso in discesa si è trasformato in una vera e propria cascata a causa della pioggia accumulata in strada ed entrata dall’esterno. L’acqua ha invaso le scale, la sala pesi e gli attrezzi da poco tornati a disposizione del pubblico a causa delle restrizioni da Covid.