Maltempo: con soli 25 mm di pioggia allagate le strade di Torino e nel Cuneese [FOTO & VIDEO]

Con soli 25 millimetri di pioggia, concentrati nell’arco di poche ore, si sono creati numerosi disagi soprattutto a carico della viabilità in alcune zone di Torino, dove diverse strade si sono allagate. In corso Regina Margherita e in corso Lecce, ad esempio, come testimoniato video che circolano in rete, l’acqua non è riuscita a defluire verso tombini è ha invaso la carreggiata. Allagamenti anche nel Cuneese, al confine con la provincia di Torino. La precipitazione più abbondante registrata dalla rete delle stazioni Arpa, a Coazze, in valle Sangone, con 71 mm di pioggia, di cui 52,2 in un’ora. Il tempo resterà perturbato fino a domani, ma i temporali dovrebbero essere limitati alla fascia alpina e prealpina.