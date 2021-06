Maltempo: forte temporale su Milano, allagamenti e disagi in città e nell’hinterland [VIDEO]

Forte temporale a Milano: il capoluogo lombardo e l’hinterland sono stati colpiti da intense precipitazioni che hanno determinato allagamenti diffusi. Diverse le chiamate a Vigili del fuoco e Polizia locale che non segnalano però feriti o danni gravi.

Registrati 47mm a San Siro, 42mm a Cadorna, con la colonnina di mercurio crollata a +16°C dopo una temperatura massima di +24°C. Molte le strade allagate, con criticità in varie zone della metropoli e nei comuni limitrofi, soprattutto a nord della città.

In zona Fiera sono stati segnalati circa 15 cm d’acqua, una quantità che viene smaltita con lentezza dai tombini e che determina rallentamenti del traffico. Al momento si segnala anche qualche cantina allagata e tegole pericolanti.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: