Maltempo in Toscana: scatta l’allerta meteo per piogge e temporali

La sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’allerta meteo codice giallo, in considerazione dell’ondata di maltempo in arrivo su gran parte della regione.

A partire dalle 12 di oggi fino alle 21 di domani, temporali sono attesi un po’ su tutto il territorio, eccetto la zona costiera.

Dal pomeriggio di oggi temporali sparsi potranno interessare le zone interne, con maggiori probabilità di forti piogge sull’arco appenninico e possibili colpi di vento e grandinate. Domani dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio fino alle 21 sono previste ancora piogge sparse e intense sui rilievi retrostanti il litorale centro meridionale, sulle Colline Metallifere, il Monte Amiata e le zone limitrofe. Anche in questo caso possibili colpi di vento e grandinate.