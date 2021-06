Maltempo Lombardia: a Milano allerta meteo gialla per rischio temporali

Allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per il pomeriggio di oggi a Milano, a partire dalle ore 14, per il rischio di fenomeni temporaleschi.

E’ stato attivato quindi il COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago, per il monitoraggio. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.