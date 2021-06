Maltempo Marche, fulmine colpisce chiesa a Sassoferrato: edificio non fruibile [FOTO]

Quella odierna è stata un’intensa giornata di lavoro per i Vigili del Fuoco a causa del maltempo che ha colpito buona parte d’Italia. In particolare, a Sassoferrato, in localita’ Frassineta, nelle Marche, un fulmine ha colpito la facciata di una chiesa nel pomeriggio, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco per la sua messa in sicurezza (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La squadra è intervenuta sul posto anche con l’autoscala e ha interdetto al transito pedonale la parte antistante la chiesa. L’edificio al momento resta non fruibile.