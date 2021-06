Maneskin, dall’Olanda accuse di plagio per ‘Zitti e buoni’

(Adnkronos) – Dopo le sgangherate accuse di consumo di droga da parte di Damiano David all’Eurovision, sui Maneskin ora i sospetti di plagio. Il brano ‘Zitti e buoni’, trionfatore prima a Sanremo e poi a Rotterdam, secondo media belgi ricorderebbe in maniera ‘eccessiva’ la canzone ‘You want it, you’ve got it’ incisa nel 1994 dal gruppo olandese ‘The Vendettas’. “La domanda è se questo sia plagio”, dice Joris Lissens, componente dei The Vendettas, all’emittente olandese RTL. Le parole dell’artista vengono abbondamente riprese in Belgio e in Francia, dove i media hanno dato ampio spazio alle surreali accuse di consumo di cocaina da parte di Damiano David, frontman dei Maneskin, durante l’Eurovision. “Questi giovani -dice Lissens riferendosi ai componenti della band romana- non erano ancora nati ai tempi del nostro gruppo. Ma come hanno detto proprio i Maneskin, il rock and roll non muore mai”. L’emittente Bfmtv pubblica online i due brani a confronto: “Fatevi un’idea”.