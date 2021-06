Maturità: Toccafondi (Iv), ‘corsa a vaccino ragazzi è segnale speranza’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – ‘In tre giorni, in Toscana, quasi il 67% dei maturandi si è prenotato per ricevere il vaccino. Su 33.000 quasi 22.000 lo hanno fatto, segno che sono già maturi, segno che tengono alla salute propria e a quella di tutti. Impariamo dai ragazzi. Sono convinto che quando sarà aperta la campagna vaccinale per tutti i giovani dai 12 anni in su, le percentuali saranno sempre altissime”. Lo ha dichiarato Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva.

‘Peccato che per un giorno o poco più in regione non si sia data la possibilità di prenotare il vaccino ai ragazzi iscritti alle scuole paritarie e anche ad alcune scuole statali, che per nome potevano sembrare scuole non statali. Peccato perché non abbiamo dato un bel messaggio ad istituti che in tutto e per tutto rappresentano un percorso scolastico valutato e riconosciuto per tanti ragazzi. Adesso – conclude – che tutto sembra risolto è importante correre e vaccinare più ragazzi possibile, oltre ai maturandi. Solo così, a settembre, sarà possibile per tutti gli studenti e al 100% tornare in classe” .