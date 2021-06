Meteo, le temperature minime di oggi: +22°C a Foggia, +21°C a Rimini e Palermo, +19°C a Roma e Napoli

Un nucleo instabile in prossimità della Francia orientale e settore elvetico si porterà sul Mediterraneo settentrionale, collocandosi in prossimità della Corsica e dell’alto Tirreno: è atteso un progressivo peggioramento del tempo in questo fine settimana su molte regioni italiane.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 6 Giugno 2021, in alcune località italiane: