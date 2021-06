Meteo Lombardia: la nuova settimana inizia con la pioggia

“La nuova settimana partirà con possibilità di piogge su molti settori. Nel complesso le temperature, seppur in calo, sono previste in linea con le medie del periodo“: sono le previsioni meteo di Arpa Lombardia, contenute nel consueto bollettino per i prossimi giorni.

Domani inizialmente da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, nuvoloso o molto nuvoloso quasi ovunque dal pomeriggio.

Precipitazioni: rovesci sparsi e temporali sui rilievi dal tardo mattino, nel pomeriggio e in serata probabile coinvolgimento della pianura.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. Valori minimi in pianura intorno a 17 °C, massimi intorno a 25 °C.

Zero termico: attorno 3300 metri.

Venti: in pianura deboli in prevalenza orientali, in montagna deboli settentrionali.

Martedì 8 prima parte del giorno con prevalenza di sole, specie in pianura. Dal pomeriggio annuvolamenti sparsi, più compatti sui rilievi.

Precipitazioni: possibili rovesci sparsi e locali temporali nel pomeriggio sui rilievi. Incerto, ad oggi, il coinvolgimento dei settori di pianura.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Zero termico: attorno a 3200 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli in prevalenza settentrionali.