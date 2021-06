Meteo Lombardia: nei prossimi giorni prevalentemente soleggiato, con annuvolamenti sui rilievi

“Fino al mattino di sabato un debole promontorio anticiclonico protegge parzialmente la Lombardia dalla circolazione depressionaria sull’Europa: prevalentemente soleggiato ma con annuvolamenti a ciclo diurno sui rilievi, dove sono possibili isolati rovesci pomeridiani in tutto il periodo, e temporanei passaggi di nubi stratificate anche sul resto della regione, in particolare domani. Dal pomeriggio di sabato più incerto, ma è probabile tempo più instabile in particolare per domenica, con possibile pioggia anche in pianura“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna sui rilievi.

Precipitazioni: possibili isolati piovaschi pomeridiani sulle Alpi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 15°C, massime intorno a 28°C.

Zero termico: in risalita a 3600 metri.

Venti: da deboli a moderati a regime di brezza.