Meteo Toscana: temperature in aumento, peggioramento nel weekend

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso con modesto sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi interni; velature in transito in serata.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento, massime fino oltre 30°C.

Sabato 5 nuvoloso per nubi stratificate, a tratti più consistenti e associate a deboli precipitazioni a carattere sparso più probabili in mattinata sulle zone occidentali, nel pomeriggio su quelle interne.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Domenica 6 peggioramento con cielo nuvoloso e possibilità di precipitazioni, anche temporalesche, più probabili e frequenti nel pomeriggio e sulle zone centro meridionali.

Venti: deboli in prevalenza meridionali con rinforzi sull’Arcipelago.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: minime stazionarie; massime in sensibile calo.