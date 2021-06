Migranti: Letta, ‘Meloni specula politicamente su tema delicato'(2)

(Adnkronos) – “Sono piccole polemiche per aizzare le paure delle persone non per risolvere problemi. Anzi, li rende molto più complicati. Penso che questi problemi hanno bisogno di essere gestiti mettendo insieme tutti i principi costituzionali”, ha spiegato il segretario del Pd.

“I dati dimostrano che i Paesi che hanno visto entrare più immigrati sono i Paesi del centro-nord, non Italia e Spagna, sono molti di più in Germania rispetto a noi. Non sto dicendo che il problema è da sottovalutare ma bisogna gestirlo, è giusta la strategia di Draghi di gestire il problema a livello europeo”, ha sottolineato il segretario del Pd.