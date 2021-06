Milano, Roma, Bari e Napoli viste dallo Spazio: l’omaggio all’Italia dell’astronauta ESA Thomas Pesquet [FOTO]

Nel giorno della Festa della Repubblica Italiana, l’astronauta ESA Thomas Pesquet ha voluto omaggiare il Bel Paese pubblicando le foto di 4 città, scattate dalla Stazione Spaziale Internazionale.

“Oggi è la giornata dell’Italia, la Festa della Repubblica. La nostra orbita ci ha portato sull’Italia in queste ultime notti, quindi ho catturato alcune delle città più grandi e la città costiera di Bari,” ha spiegato sui social l’astronauta francese, in orbita dallo scorso 23 aprile per la missione Alpha. “Iniziando da Milano di notte, la metropoli tentacolare si estende per chilometri dal Duomo di Milano,” ha elencato Pesquet, illustrando ciascuno scatto. “Napoli è un posto fantastico (non solo per gli amanti della pizza) e facilmente individuabile di notte, il grande cerchio senza luci è il vulcano Vesuvio!”

L’astronauta ha mostrato poi una foto della Città eterna: “Roma! Ci vado spesso e di notte brilla come di giorno, dallo Spazio e per le strade. Si può anche ingrandire e vedere il Colosseo in questa foto“. Infine, Pesquet ha pubblicato una foto della “città costiera di Bari con il suo caratteristico porto. Sembra che abbia anche la rotonda autostradale più grande e ben illuminata e perfettamente circolare, accanto allo Stadio San Nicola“.