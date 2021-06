Morto il principe Amedeo Duca d’Aosta, era ricoverato dal 27 maggio

E’ morto Amedeo di Savoia: il Duca di Aosta si è spento oggi a 77 anni.

La notizia è stata diffusa dai familiari: “La Real Casa di Savoia annuncia: questa mattina si è spento, in Arezzo, S.A.R. il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d’Aosta“.

Il Duca è morto la notte scorsa all’ospedale San Donato di Arezzo dove era ricoverato da giovedì 27 maggio per un intervento chirurgico. La morte è avvenuta per arresto cardiaco.

Dopo l’intervento chirurgico a un rene, il decorso clinico del Duca era stato giudicato buono dai medici dell’ospedale San Donato di Arezzo tanto che era stata programmata la sua dimissione.