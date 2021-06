Tragedia del Mottarone, in un video amatoriale si vedono i forchettoni già nel 2014: materiale inviato alla Procura

In alcuni video amatoriali girati da uno svizzero presso la funivia del Mottarone tra il 2014 e il 2018, si vedono i forchettoni, responsabili della tragedia del 23 maggio in cui sono morte 14 persone. Quindi sulla funivia Stresa-Mottarone, i freni d’emergenza potrebbero essere stati bloccati dai forchettoni già da anni.

Per suo interesse tecnico personal, l’uomo, di nome Michael Meier, ha filmato l’impianto sul Mottarone tre volte: nel 2014, nel 2016 e nel 2018. Dopo l’incidente dello scorso maggio, ha rivisto il suo materiale e ha scoperto i forchettoni: “Ho notato poi che questi forchettoni erano già in queste foto. Già nel 2014 questi forchettoni erano usati con le persone in cabina“, ha detto all’emittente tv tedesca ZDF, a cui ha inviato il materiale. I video sono stati inviati alla procura di Verbania.