Riapre il Piccolo San Bernardo: i muri di neve raggiungono i 6 metri, le spettacolari immagini dal drone [VIDEO]

I colli del Piccolo (2.188 m) e del Gran San Bernardo (2.469 m) restano chiusi per neve durante la stagione invernale e ogni anno riaprono dopo le opere di pulizia da parte dell’Anas. Servono giorni per liberare il Piccolo San Bernardo, valico delle Alpi Graie tra Italia e Francia che collega il vallone di La Thuile con la Val d’Isère, da metri e metri di neve. Quest’anno, al termine di queste operazioni, i muri di neve raggiungono i 6 metri, come dimostrano le spettacolari immagini riprese dal drone (vedi video in fondo all’articolo).

La strada è stata riaperta nella giornata di giovedì 3 giugno lungo tutto il tratto italiano.