Meteo, scorci d’inverno dalla Valle d’Aosta: neve a Punta Helbronner, sul Monte Bianco

Siamo all’8 giugno ma dalla Valle d’Aosta giungono immagini che ci fanno sentire in pieno inverno. Punta Helbronner (3.462 m s.l.m.), montagna del Massiccio del Monte Bianco nelle Alpi Graie, al confine tra Italia e Francia, è immersa in un’atmosfera invernale, grazie agli abbondanti accumuli di neve che si registrano ancora oggi.

In realtà, già da alcuni giorni, il maltempo si è preso la scena in Italia, lasciandoci senza il bel tempo e il caldo tipici del periodo: oggi gravi allagamenti a Roma a seguito di un violento nubifragio e allagamenti per le forti piogge anche nel Varesotto.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: