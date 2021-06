Un violento temporale ha colpito Lecce, scatenando un nubifragio e una grandinata. In poco più di un’ora, dalle 18 alle 19:15, in città sono caduti 26mm di pioggia. La viabilità è in tilt e sul posto ci sono le pattuglie della Polizia.

Paura nel Duomo di Lecce, dove sono caduti due fulmini. Al momento non si registrano feriti. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce.

