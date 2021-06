Ingenuity è pronto per il 7° volo su Marte, oggi atterrerà in un nuovo “aeroporto”

Il drone-elicottero NASA Ingenuity riprenderà a volare questo fine settimana, se tutto andrà secondo i piani.

Il team di Ingenuity sta preparando il 7° volo marziano dell’elicottero di 1,8 kg, che avrà luogo probabilmente oggi. Il piano consiste nell’inviare Ingenuity in un nuovo “aeroporto”, a circa 105 metri a sud della sua attuale posizione sulla superficie del cratere Jezero.

“Sarà la 2ª volta che l’elicottero atterrerà in un aeroporto che non ha perlustrato dall’alto durante un volo precedente“, hanno spiegato i funzionari della NASA. “Il team di Ingenuity si basa sulle immagini raccolte dalla telecamera HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA che suggerisce che questa nuova base operativa è relativamente piatta e presenta pochi ostacoli di superficie“.

I dati del volo saranno trasmessi nei tre giorni successivi al decollo.

Ingenuity ha volato in un aeroporto non esplorato in precedenza durante il suo 6° volo, che si è verificato il 22 maggio e durante il quale non è andato tutto liscio al 100%. Il velivolo ad energia solare ha subito un problema tecnico che ha interrotto brevemente il flusso di foto dalla fotocamera di navigazione al computer di bordo. Ingenuity è comunque riuscito a superare l’anomalia, atterrando in sicurezza vicino al punto di atterraggio designato.

Ingenuity è atterrato con il rover Perseverance della NASA all’interno del cratere Jezero, largo 45 km, il 18 febbraio. L’elicottero è stato dispiegato il 3 aprile, dando il via a una campagna di volo di un mese progettata per dimostrare che il volo a motore è possibile su Marte.

Il piccolo drone ha portato a termine la missione originale con 5 voli, che sono diventati progressivamente più complessi e ambiziosi. La NASA ha quindi concesso un’estensione della missione per l’elicottero, che si concentra sulla dimostrazione del potenziale di esplorazione degli elicotteri marziani. Il volo previsto oggi sarà il 2° di questa nuova campagna.

Perseverance ha documentato ampiamente i primi 5 voli di Ingenuity, catturando video e audio dei decolli che hanno fatto la storia. Ora però il rover ha iniziato a concentrarsi sulla propria missione scientifica, che prevede la ricerca di segni di vita passata su Marte e la raccolta di campioni per il futuro ritorno sulla Terra, quindi per questo motivo al momento è più difficile ottenere riprese di Ingenuity in azione.