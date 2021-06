Pd: Valenti (Pd Siena), ‘Direzione per chiedere a Letta di candidarsi, per noi una opportunità’**

Roma, 8 giu (Adnkronos) – “La candidatura del segretario sarebbe una opportunità per il territorio”. Lo dice il segretario provinciale del Pd di Siena Andrea Valenti a proposito delle elezioni suppletive per il collegio della Camera rimasto vacante dopo l’addio al Parlamento di Pier Carlo Padoan. Giovedì prossimo, in streaming, si terrà la Direzione provinciale del partito proprio su questo tema.

“Avanzerò io la proposta di chiedere al segretario di candidarsi, la Direzione voterà la proposta. Al massimo entro fine giugno dobbiamo essere pronti con il nostro candidato”, anticipa Valenti all’Adnkronos. “In Direzione faremo un ragionamento sulle esigenze del territorio. Qualunque candidato deve rappresentare queste istanze, parliamo di tutela dei posti di lavoro, problemi infrastrutturali e altro ancora”, dice ancora il dirigente dem.

Secondo Valenti, con Letta candidato “sarebbe anche possibile fare un ragionamento serio con il M5s guidato da Conte. Ho già avuto dei contatti, le discussioni sono state avviate. La destra, tra l’altro, a Siena è unita con un suo candidato, un motivo in più per cui ci sarebbe bisogno di compatezza del centrosinistra. Un obiettivo, ovviamente, da raggiungere a prescindere”, conclude.