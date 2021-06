Maltempo, piogge monsoniche in Sri Lanka: si aggrava il bilancio delle vittime per inondazioni e frane [FOTO]

Le piogge monsoniche che si sono abbattute su 10 dei 25 distretti dello Sri Lanka hanno provocato inondazioni e frane. Si aggrava il bilancio delle vittime del forte maltempo nel Paese: la protezione civile locale (Dmc) ha comunicato la morte di almeno 16 persone. La maggior parte delle vittime delle frane sono state sepolte vive, ha affermato l’organizzazione.

Le forze di sicurezza sono state dispiegate in diversi distretti per aiutare a evacuare gli abitanti dei villaggi colpiti. Secondo il Dmc, 270.000 persone sono state evacuate dalle loro case allagate e hanno trovato rifugio presso amici, parenti o in centri gestiti dalle autorita’ pubbliche.

Il monsone colpisce lo Sri Lanka due volte l’anno. Nonostante le piogge siano vitali per l’irrigazione dei terreni agricoli e l’energia idroelettrica, provocano anche morti e inondazioni.