Maltempo, piogge torrenziali in Francia: inondazioni, colate di fango e strade come fiumi in Normandia [FOTO e VIDEO]

Nelle scorse ore, violenti temporali si sono abbattuti sulla Normandia, nel nord della Francia, con piogge torrenziali e grandine. La città di Doudeville nel Dipartimento della Senna Marittima è stata colpita da inondazioni: la furia dell’acqua ha trascinato le auto per le strade e allagato la scuola materna. Ma Doudeville non è stata la sola città ad essere colpita dal forte maltempo. In molte altre località, proprietà private e negozi sono stati interessati dall’aumento del livello dell’acqua, come a Cailly e Bihorel. In totale, sarebbero stati colpiti una decina di comuni.

I Vigili del Fuoco della Senna Marittima hanno realizzato 150 interventi, con il livello dell’acqua che in alcuni casi è salito di 80cm nelle strade.

Nemmeno il dipartimento di Hauts-de-France è stato risparmiato dal maltempo. I danni a Chambly e dintorni sono stati notevoli, con strade interrotte e molteplici settori della città allagati.

Nel Seine-et-Marne, un temporale di circa mezz’ora ha fatto aumentare i livelli dei corsi d’acqua del dipartimento, in particolare nella zona della città di Thieux, dove un torrente ha allagato la città e molteplici case.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, le immagini del forte maltempo che ha colpito parte della Francia.