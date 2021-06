Previsioni Meteo: bel tempo tardo-primaverile tra oggi e domani, temperature fino a +30/31°C

Una moderata alta pressione, come da annunciate previsioni meteo, si è consolidata in questa fase di metà settimana su buona parte dei Mediterraneo centrale e dell’Italia. Si tratterà di una protezione anticiclonica a tempo, poiché nel corso dei prossimi giorni essa verrà via via corrosa per l’avanzare di correnti instabili dai quadranti settentrionali che poi porteranno anche un apprezzabile peggioramento del tempo per la prossima settimana. Tuttavia, per le prossime 48 ore, il tempo sull’Italia sarà in prevalenza stabile e soleggiato, salvo qualche disturbo localizzato determinato da deboli infiltrazioni di correnti umide occidentali nel campo anticiclonico. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione del tempo atteso tra oggi e domani, venerdì 4 giugno.

Giornata odierna all’insegna di una sostanziale soleggiamento su quasi tutto il paese, con bel tempo primaverile, anche termicamente piacevole. Vanno computati, però, soprattutto nelle ore più calde pomeridiane, addensamenti sui settori alpini e prealpini, localmente anche sui rilievi centrali, soprattutto abruzzesi, e qualcuno sulle aree centro-settentrionali interne della Sicilia, associati a locali rovesci o a qualche temporale. Per la giornata di domani, venerdì 4, le previsioni meteo computano ancora tanto sole e bel tempo prevalente un po’ ovunque, salvo i consueti addensamenti su Alpi e Prealpi, dove l’attività temporalesca potrebbe intensificarsi all’insegna di fenomeni più diffusi e anche più intensi, soprattutto pomeridiani, a causa di un maggiore riscaldamento diurno, quindi per una più accesa attività convettiva. possibile qualche temporale localizzato anche sui rilievi abruzzesi, mentre da evidenziare in serata un aumento delle nubi verso la Sardegna, soprattutto centro-occidentale, con rischio anche qui rovesci sparsi. Le temperature, sia per oggi che per domani, sono attese in aumento con valori massimi spesso sui +29/+30°C, ma possibili punte anche verso i +31°C sulle aree pianeggianti della Sardegna, nelle ore centrali di venerdì.