Previsioni Meteo: oggi sole prevalente e temperature in aumento, picchi di +32/+33°C

Previsioni meteo per bella giornata tardo-primaverile, quella odierna, anzi dal sapore decisamente estivo. Un moderato promontorio anticiclonico, per quanto non particolarmente duraturo, esprimerà la sua massima efficacia nel corso di oggi, comportando una diffusa stabilità, con cieli spesso sereni, salvo un po’ di nubi sparse qua e là. Tuttavia, non sarà tutto bel tempo. Dai settori occidentali del Mediterraneo, arriveranno via via moderate infiltrazioni di correnti umide, indotte da una debole azione depressionaria in prossimità della Spagna meridionale. Si tratterà di correnti senza grosse velleità instabili e che raggiungeranno essenzialmente i settori alpini, prealpini e poi, più tardi, la Sardegna.

Tuttavia, in prossimità dei rilievi, soprattutto su Alpi e Prealpi, l’aria umida, incentivata dal fattore orografico, avrà modo di instabilizzare di più l’atmosfera con previsioni meteo, soprattutto nelle ore più calde della giornata, di addensamenti cumuliformi associati a locali rovesci e temporali diffusamente distribuiti lungo la catena alpina, più intensi su alto Piemonte, Nordest Lombardia, sul Trentino-Alto Adige e sulle Dolomiti. Sul resto del paese, continuerà per tutto il giorno il bel tempo soleggiato, salvo qualche addensamento in Appennino, dove potrebbe non essere del tutto escluso qualche isolato rovescio tra i rilievi del Lazio orientale e abruzzesi. In serata, ancora residui rovesci su Alto Adige, localmente sulle Alpi occidentali piemontesi, anche della Valle d’Aosta e nubi in intensificazione sulla Sardegna, anche qui con arrivo di locali piogge e rovesci sparsi, soprattutto sulle aree centro-occidentali in tarda serata. Sempre asciutto e schiarite dominanti altrove. Le temperature odierne saranno ancora in leggero aumento rispetto agli ultimi giorni, con valori massimi che potranno raggiungere sulle pianure anche i +32/+33°C localmente, mentre i valori medi si attesteranno tra +25 e +30°C, quelli più bassi lungo le coste, i più alti sulle pianure interne. Infine i venti, attesi, secondo le previsioni meteo, deboli o moderati meridionali, con rinforzi sull’alto Adriatico, sull’alto Tirreno e sui bacini intorno alla Sardegna, localmente anche forti da Est/Sudest sul Canale di Sardegna.