Milano, 8 giu. (Adnkronos) – “L’industria italiana all’avanguardia nei progetti di sostenibilità, è pronta. La vera sfida sarà sulle riforme, capire se saremo in grado come Paese di renderci più moderni e efficienti per scaricare a terra queste risorse”. Lo sostiene Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, parlando delle risorse del Recovery Fund. “Ricordo sempre che l’industria italiana per il riciclo dei rifiuti industriali è seconda al mondo”.