Recovery: Gentiloni, ‘prima di pausa estiva prime erogazioni’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Il ministro delle Finanze tedesco, Wolgang Schauble “ha fatto una proposta sulla possibile gestione del debito, fa parte di un dibattito che è certamente importante e necessario. Noi adesso ci concentriamo sull’attuazione di quello che è stato deciso e che rappresenta una decisione storica. I piani vengono in questo momento valutati e prima della pausa estiva avremo le prime erogazioni di un debito comune europeo, che e’ stato utilizzato per un obiettivo comune”. Ad affermarlo è il Commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni.