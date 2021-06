Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Sul ministero della Transizione ecologica “ci sarà un decreto ad hoc, per l’importanza strategica del nuovo dicastero” nell’ambito della sfida del Recovery plan. E’ quanto si apprende da fonti di governo al termine del Cdm. Proprio oggi il Consiglio dei ministri è stato brevemente sospeso davanti alla richiesta del ministro Roberto Cingolani di più personale per il Mite. La sua richiesta non ha trovato spazio nel dl reclutamento, ma verrà affrontato in un nuovo dl.