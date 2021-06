Russia: violenta tempesta colpisce la regione di Shagonar [VIDEO]

Una tempesta, divenuto poi un uragano, ha colpito la città e la regione di Shagonar, in Russia. A riferirne è stato il sindaco di Tuva Vladislav Khovalyg sulla sua pagina so. I tetti degli edifici sono stati distrutti in città, le auto e altri beni dei cittadini sono stati danneggiati. Tutti i servizi di emergenza sono in massima allerta. Ai cittadini viene chiesto di restare a casa, e anche di non far uscire in strada bambini e anziani.

Il servizio repubblicano per la protezione civile e le emergenze riferisce che una tempesta di vento fino a 38 metri al secondo è passata sul territorio dell’Ulug-Khem kozhuun, che ha poi raggiunto Kyzyl. Sui social è apparso un video dell’uragano: il vento nasconde il tetto della casa e porta via i detriti del tetto.

Le amministrazioni locali sono state incaricate di iniziare rapidamente a ripulire gli alberi caduti, riparare i tetti, ripristinare le recinzioni e le strutture danneggiate durante il disastro dilagante. Allo stesso tempo, il ministero delle Emergenze avverte che non è ancora finita: domenica notte a Tuva sono attesi forti piogge, temporali, grandine e vento con raffiche fino a 25-30 metri al secondo.

Due giorni prima, una tempesta di sabbia aveva coperto la regione di Astrakhan. Dieci insediamenti nella regione sono rimasti senza gas ed elettricità.