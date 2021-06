Scatta il sensore d’allerta, chiusa per controlli la funivia del Selvino

Resterà chiusa fino all’8 giugno la funivia che collega Albino con Selvino, nella Bergamasca, per consentire un intervento di sistemazione di un guasto alla ditta di Bolzano che aveva eseguito 2 anni fa la manutenzione straordinaria all’impianto: sarebbe emersa un’anomalia tecnica a un sensore, uno dei due (i controlli sono doppi) che segnalano eventuali problemi all’impianto dei freni.

La sospensione è scattata ieri, riporta L’Eco di Bergamo, e la comunicazione della sospensione del servizio è arrivata da Bergamo Trasporti, che gestisce l’impianto e che ha attivato un sistema di corse sostitutive con pullman per raggiungere l’Altopiano di Selvino da Albino e viceversa.

Non si tratterebbe di un guasto in grado di pregiudicare la sicurezza e il funzionamento della funivia ma, anche in considerazione di quanto accaduto al Mottarone, è stata decisa la sospensione a scopo precauzionale, consentendo l’intervento per ripristinare il funzionamento del sensore.