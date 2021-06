Spazio: Bezos effettuerà il primo volo di Blue Origin programmato il 20 luglio**

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Jeff Bezos presto in orbita. Il fondatore di Amazon, che lascerà il posto di ad del colosso statunitense il prossimo 5 luglio ad Andy Jassy, effettuerà il primo volo, con la navicella New Shepard, della sua società spaziale Blue Origin previsto per il 20 luglio prossimo. Ad annunciarlo è lo stesso Bezos su ‘Instagram’. Ad accompagnare il fondatore di Amazon ci sarà anche suo fratello e il vincitore di un sta multimilionaria per il posto restante. Se il lancio procede come previsto Bezos riuscirà a bruciare il fondatore di Tesla Elon Musk e il fondatore di Virgin, Richard Branson che hanno lo stesso obiettivo.

“Sin da quando avevo cinque anni, sogno di viaggiare nello spazio”, ha spiegato Bezos in un post pubblicato sui social. “Il 20 luglio farò quel viaggio con mio fratello. La più grande avventura, con il mio migliore amico”.