Giovane squalo arriva a pochi metri dalla riva a Pesaro: aveva un cerchio di plastica intorno al collo [VIDEO]

Dopo quello che è spuntato sotto una barca di pescatori a Santa Marinella, un altro squalo ha fatto visita ai bagnati delle spiagge italiane. In particolare, un giovane esemplare è stato avvistato oggi a pochi metri dalla spiaggia di Baia Flaminia, a Pesaro. Come dimostra il video in fondo all’articolo, lo squalo aveva un cerchio di plastica avvolto intorno al collo.

La presenza dello squalo non ha impensierito i bagnanti; anzi. Per riprenderlo, l’animale è stato pure inseguito e si è quindi dato alla fuga.

È raro che squali, seppur di piccole dimensioni arrivino, così vicino alla spiaggia. Di quanto accaduto, è stata informata la Capitaneria di porto.