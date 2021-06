Sri Lanka, la nave MV X-Press Pearl sta affondando: corsa contro il tempo per evitare fuoriuscite di petrolio

Corsa contro il tempo in Sri Lanka per scongiurare i rischi derivanti dall’affondamento della nave MV X-Press Pearl, distrutta da un incendio durato 13 giorni al largo del porto di Colombo: esperti internazionali sono arrivati nel Paese per fornire supporto alle autorità, nel caso di una possibile perdita di petrolio.

Lo Sri Lanka ha chiesto aiuto all’India per proteggere le sue coste: il disastro ecologico è in corso ma potrebbe essere ulteriormente aggravato da una fuoriuscita di petrolio.

I rappresentanti della Federazione internazionale dei proprietari di container contro l’inquinamento e l’organizzazione Oil Spill Response stanno monitorando la nave MV X-Press Pearl.