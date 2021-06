Meteo, super caldo in Finlandia: raggiunti +29°C ad Utsjoki Nuorgam a nord del Circolo Polare Artico [MAPPE]

Super caldo in Finlandia a causa dell’anticiclone scandinavo. La stazione meteorologica più settentrionale del Paese a Utsjoki Nuorgam, all’interno del Circolo Polare Artico, ha registrato una temperatura di +29,3°C a 70.1° Nord ieri, giovedì 3 giugno. Si tratta di un valore eccezionale per inizio giugno e rappresenta anche un forte contrasto con le temperature notevolmente basse che si sono registrate sotto la pioggia e le nuvole più a sud in Europa, con temperature inferiori di 13-15°C rispetto alla Finlandia (vedi mappe della gallery scorrevole in alto).

La stazione meteorologica di Utsjoki Nuorgam sembra essere relativamente nuova (del 2008) ma il caldo registrato ieri, 3 giugno, batte qualsiasi record di giugno da allora. Si tratta di valori super per inizio giugno, come evidenziato dall’anomalia positiva di 16°C. Il precedente record di giugno era quello del 2 giugno 2021, con +26,5°C.

Tuttavia, questa non è la temperatura più alta che sia mai stata registrata dalla stazione meteorologica a Utsjoki Nuorgam: il 19 luglio 2018, sono stati rilevati +31°C.