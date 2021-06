Superlega: Moggi, ‘dichiarazioni Theodoridis? Aspettiamo decisione della Corte Europea’

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Sull’esclusione di Real Madrid, Barcellona e Juventus bisogna aspettare cosa deciderà la Corte Europea”. Lo ha detto Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, all’Adnkronos, in merito alle recenti dichiarazioni del segretario generale Uefa Theodore Theodoridis sulla possibile esclusione di Juve, Barça e Real dalla Champions League. “Dobbiamo considerare che il tribunale di Madrid ha chiesto se sia costituzionale o incostituzionale il dominio di Uefa e Fifa sui club e sui diritti tv -prosegue Moggi- una volta che la Corte si sarà espressa in merito si potrà parlare anche di quello che viene detto dall’uno e dall’altro lato”.