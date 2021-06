Maltempo Veneto, violento temporale a Schio: super grandinata trasforma le strade in fiumi di ghiaccio [FOTO e VIDEO]

Un violento temporale si è abbattuto su Schio, nel Vicentino, nella notte. Intorno alle ore 2, si è scatenato un forte maltempo con pioggia, vento, fulmini e tanta grandine sulla località, imbiancata velocemente dai chicchi di ghiaccio, non di grandi dimensioni ma caduti in ingenti quantità. Le strade si sono trasformate presto in fiumi di ghiaccio, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. A Schio, gli accumuli di grandine erano visibili anche al mattino sui marciapiedi e sulle strade.

Il maltempo che si è abbattuto sul Vicentino nella notte ha scaricato 47mm di pioggia a Schio, 48mm a Lusiana e Salcedo, 30mm a Marostica e Zanè.

Il maltempo continuerà a colpire il Veneto nella giornata di oggi, con accumuli di pioggia anche ingenti entro la mezzanotte, soprattutto nel settore settentrionale della regione. Tra Vicentino e Bellunese, potranno cadere altri 75-100mm di pioggia.

