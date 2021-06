Maltempo Francia, violenti temporali a Parigi: fulmini sulla Torre Eiffel e strade allagate, 400km di code nell’Île-de-France [FOTO e VIDEO]

Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 giugno, forti temporali si sono abbattuti su Parigi, creando non pochi disagi. Le immagini più emblematiche del maltempo che si è abbattuto sulla capitale francese sono quelle dei fulmini che hanno colpito la Torre Eiffel, ma sono stati molti quelli rilevati nelle scorse ore nell’area.

Le forti piogge hanno provocato allagamenti nelle strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo), anche se non sono stati impressionanti come quelli subiti dagli abitanti del Dipartimento di Senna e Marna, colpiti ieri per la seconda sera di fila da gravi inondazioni a seguito dei temporali. Sulle sponde della Senna, è salito il livello dell’acqua. Gli automobilisti hanno avuto il loro bel da fare per riuscire ad attraversare alcune strade di Parigi a causa dei notevoli allagamenti, tanto che nell’Île-de-France si sono creati 400km di code.

A Parigi, sono state chiuse alcune stazioni della metro in via precauzionale.

Parigi e l’Île-de-France sono sotto allerta gialla per temporali, pioggia e inondazioni per tutta la giornata di oggi. Temporali particolarmente intensi sono attesi nel pomeriggio-sera a Parigi, con rischio grandine in alcune località.