Tennis: Djokovic, ‘Berrettini gran giocatore, dovrò dare il massimo per vincere’

Parigi, 7 giu. – (Adnkronos) – “So che sarà un match difficile, e per vincere dovrò dare il massimo”. Così Novak Djokovic sul match di quarti di finale al Roland Garros che lo vedrà sfidare l’azzurro Matteo Berrettini mercoledì prossimo. “Ha un gran servizio e un gran diritto ma anche un ottimo drop shot e un buon gioco di volo. è in forma e può fare tanti punti facili con le armi che ha a disposizione. Parliamo di uno che è top 10 da un paio d’anni”, aggiunge Djokovic in conferenza stampa dopo il successo su Lorenzo Musetti.